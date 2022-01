Da Milano - Tuanzebe-Napoli, ultimi incartamenti: ecco l’intermediario della trattativa

Axel Tuanzebe è sempre più vicino al Napoli. L’operazione è vicina alla chiusura e si stanno completando gli ultimi incartamenti tra Napoli e Manchester United. Affare in prestito (500 mila euro +bonus) in caso di qualificazione Champions. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, tramite il suo account Twitter. Gli azzurri avranno una corsia preferenziale in estate per trattare riscatto. Operazione condotta dall’intermediario Fabrizio Ferrari.