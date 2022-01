Da Milano - Tuanzebe non ce la fa per la Juventus: ecco quando sarà a disposizione

Il 6 gennaio ci sarà Juventus-Napoli, ma non sarà questa la data del debutto in azzurro di Axel Tuanzebe. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, nei prossimi giorni il difensore in arrivo dal Manchester United sarà in Italia per le visite mediche, ma è quasi impossibile che possa farcela per la sfida coi bianconeri. Più verosimile, dal punto di vista tempistico, che Luciano Spalletti possa cominciare a fare affidamento su di lui a cominciare dalla partita con la Sampdoria del 9 gennaio, quando il centrale inglese dovrebbe andare in panchina.