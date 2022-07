Da Milano - Tutte le cifre e i dettagli dell'affare-Kim: clausola valida dal 2024 in poi

E' fatta per Kim Min-jae al Napoli per 19,5 milioni di euro. Il difensore sudcoreano firmerà un contratto fino al 2025 da 2,5 milioni a stagione

E' fatta per Kim Min-jae al Napoli per 19,5 milioni di euro. Il difensore sudcoreano firmerà un contratto fino al 2025 da 2,5 milioni a stagione con opzione per altri due anni. Ci sarà una clausola rescissoria di 42 milioni valida da luglio 2024. A riferirlo è l'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira.