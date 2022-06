Da Milano - Tutti pazzi per Casale: al Verona arrivate 4 richieste, una è del Napoli

Nicolò Casale, difensore centrale del Verona, è finito nel mirino del Napoli ma non solo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Casale, difensore centrale del Verona, è finito nel mirino del Napoli ma non solo. Per il difensore potrebbe scatenarsi un'asta, le ultime indiscrezioni le riporta su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Tutti pazzi per Nicolò Casale: al Verona sono arrivate le richieste di Napoli, Lazio, Roma e Monza per il centrale".