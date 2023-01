Da Milano - Tutto ok per il ritorno di Contini al Napoli: possibile anche il prolungamento

Lo scambio di giocatori tra Napoli e Sampdoria sembra ormai definito, si attende solo l'annuncio ufficiale.

Lo scambio di giocatori tra Napoli e Sampdoria sembra ormai definito, si attende solo l'annuncio ufficiale. Alessandro Zanoli si trasferirà in prestito al club blucerchiato, mentre in azzurro arriverà il polacco Bartosz Bereszyński e ci sarà il ritorno del portiere Nikita Contini. Proprio sull'estremo difensore si è soffermato su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Tutto ok per il ritorno di Nikita Contini al Napoli dalla Sampdoria. Possibile per il portiere anche il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025".