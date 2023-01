Da Milano - Tutto ok per lo scambio Bereszyński-Zanoli. Contini invece riflette

Domani, con l'apertura ufficiale della finestra di gennaio del calciomercato, potrebbe concretizzarsi lo scambio di giocatori tra Napoli e Sampdoria.

TuttoNapoli.net

Domani, con l'apertura ufficiale della finestra di gennaio del calciomercato, potrebbe concretizzarsi lo scambio di giocatori tra Napoli e Sampdoria. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter: "Tutto ok per lo scambio tra Bereszyński e Zanoli: in stand-by per ora il ritorno di Contini al Napoli. Il portiere della Sampdoria non sarebbe convintissimo di fare il terzo (inizialmente avrebbe dovuto prendere il posto di Sirigu) e si è preso qualche ora di riflessione…"