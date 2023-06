Da Milano - Tutto su Italiano: ADL ha un alleato e affonderà dopo la Conference

Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare tutto su Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. A scriverlo è Calciomercato.it

Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare tutto su Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. A scriverlo è Calciomercato.it: "Il presidente del Napoli aspetterà la finale di Conference League, in programma mercoledì sera, prima di avviare i contatti ufficiali con Commisso ed affondare il colpo per l’allenatore viola. Il patron azzurro non vuole ‘disturbare’ la vigilia della Fiorentina e punta sull’ottimo rapporto col presidente Commisso, con l’agente Fali Ramadani come ‘regista’ dell’operazione".