Da Milano - Ultimi dettagli per Allan all'Everton: il brasiliano ha scelto 3 mesi fa

Allan ha scelto 3 mesi fa di trasferirsi all'Everton di Ancelotti. Il giornalista Nicolò Schira scrive sui social che il brasiliano ha concordato tutto con gli inglesi, guadagnerà 6 milioni all'anno e ora attende solo accordo tra le due società. Il Napoli chiede 35 milioni, l'Everton ne offre 30. Si chiuderà a metà strada. Ultimi dettagli.

#Allan wants only #Everton. The Brazilian midfielder has chosen Toffees by 3 months and he agreed personal terms (€6M/year). Everton raised his bid to #Napoli: €30M. De Laurentiis asks €35M or the addition of many bonuses to close the deal. Last details. #transfers #EFC https://t.co/bJtc0HldxZ