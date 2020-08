Da Milano - Under alternativa a Boga, ballano 10mln con la Roma: tra le contropartite spunta Hysaj

Tra Napoli e Roma ci sarebbe una distanza di una decina di milioni. Nei pensieri e nelle tasche. Nelle valutazioni. Una. Cengiz Under, uno dei candidati alla sostituzione di José Maria Callejon, vale 30 milioni per i giallorossi e 20 per gli azzurri. Siamo solo alle prime fasi, però, perché l'esterno turco rappresenterebbe solo un'alternativa al preferito di Giuntoli e De Laurentiis: Jeremie Boga.

IDEA HYSAJ - Nell'affare sull'asse Castel Volturno-Trigoria potrebbe rientrare anche diverse contropartite. Il primo nome di un'operazione che potrebbe ingrandirsi, nel caso poi si concretizzasse, è quello di Arkadiusz Milik, ma a quel punto servirebbe l'inserimento anche di Jordan Veretout. Inoltre, sarebbe spuntata anche l'idea Elseid Hysaj, già in passato nella wishlist della Roma. A riportarlo è Cacliomercato.com.