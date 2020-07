Da Milano - Under, il Napoli mette sul piatto 2 azzurri: ecco la richiesta della Roma

Uno dei papabili nomi per ricoprire il ruolo di esterno destro offensivo dato l'ormai imminente addio di Jose Maria Callejon è Cenzig Under della Roma. Il portale Calciomercato.it ha dato gli ultimi aggiornamenti sull'operazione tra i giallorossi e il Napoli: "La trattativa Roma-Napoli per Under, vivrà una fase caldissima solo tra qualche settimana. Il club giallorosso ha la necessità di vendere un calciatore (d’accordo con i partenopei per un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione) considerato ormai ex, e De Laurentiis vuole chiudere un affare impostato da tempo, ma che necessita di un ulteriore approfondimento.

Il nodo del contendere resta infatti la contropartita. Milik vuole solo la Juventus e per questo gli azzurri hanno messo sul piatto il cartellino di Ospina e quello di Malcuit. La Roma, da parte sua, punta ad ottenere una valutazione complessiva sui 30-35 milioni e potrebbe considerare il portiere classe ’88 come parziale contropartita"