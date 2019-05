Da Milano - Valutati tre calciatori dell'Atalanta: occhi su Zapata, Ilicic e Castagne

In diretta su Radio CRC, è intervenuto l'esperto di mercato Stefano Agresti: "Per la panchina della Juve non credo assolutamente a Guardiola. Ieri c'è stato un incontro tra Trimboli e Paratici, quindi terrei aperta una porta per Pochettino. Gasperini? Non credo, se la Juve dovesse puntare su di una scommessa andrebbe su Inzaghi. Credo molto a Sarri. L'orientamento è su di un allenatore che sta giocando le finali di coppe europee. Klopp? Non penso lascerà Liverpool ma se lo dice Davide Lippi, molto vicino alla Juve, ci dovrebbe far riflettere. Sarri ed Inzaghi sono i due opposti, se sono loro le due alternative posso pensare che i bianconeri non abbiano le idee chiarissime. L'Atalanta per tradizione costruisce giocatori e poi li cede. Il Napoli ha valutato Zapata, ha un accordo con Ilicic ed è molto avanti con Castagne. Parliamo di accordi con i procuratori però, non con la squadra. Ilicic penso sia un profilo che l'Atalanta potrebbe cedere, vista la sua età".