Da Milano - Veretout, ottimi rapporti tra ADL e il suo agente: da superare il nodo Fonseca

E' calda l'asse Roma-Napoli. Non solo Cenzig Under, ma anche il centrocampista Jordan Veretout. La redazione di Calciomercato.it ha approfondito la situazione con un focus sul proprio portale: "Il centrocampista francese è uno storico pallino del presidente De Laurentiis, che vanta ottimi rapporti con l’agente del calciatore, Giuffredi. Ma non sarà affatto facile per il Napoli strappare ai giallorossi uno dei dei titolatissimi di Fonseca".