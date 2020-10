Da Milano - Veretout piace al Napoli, la Roma lavora per blindarlo e allontanare le voci

Jordan Veretout piace da tempo al Napoli e nel corso dell'ultima sessione di calciomercato c'è stato un altro approccio. La Roma, però, non ha voluto sentire ragioni, considerando il centrocampista francese una pedina fondamentale nello scacchiere di Paulo Fonseca. Per questo, secondo Calciomercato.com, il club giallorosso sta lavorando per blindarlo e allontanare le voci di mercato con un rinnovo di contratto fino a giugno 2025.