Da Milano - Veretout può tornare di moda: c'è l'ok di Gattuso, ma dura convincere la Roma

Un anno dopo, Jordan Veretout può tornare nel mirino del Napoli. Il centrocampista della Roma piace tanto al club azzurro, ma lo scorso anno il suo acquisto fu bocciato da Carlo Ancelotti. Con Rino Gattuso e il ritorno alla mediana a tre, l'ex Fiorentina che un anno fa è stato a un passo può far comodo e, come riferito dall'esperto della squadra mercato Sky Fabrizio Romano nella sua rubrica per Calciomercato.com, può tornare di moda perché è un profilo gradito anche al nuovo allenatore. Non è affatto scontato, comunque, che la Roma voglia privarsi di un calciatore che stava facendo molto bene in maglia giallorossa prima dello stop.