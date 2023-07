Da Milano - Vice-Di Lorenzo, previsto incontro tra Napoli e Verona per Faraoni

Con Zanoli che potrebbe essere ceduto in prestito, il Napoli cerca un vice-Di Lorenzo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il club di De Laurentiis e il Verona per provare a chiudere l'acquisto di Davide Marco Faraoni, terzino destro e capitano degli scaligeri. A riferirlo su Twitter, è il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira.

Expected a meeting in the next days to try to close Davide Marco #Faraoni to #Napoli from #Verona. #transfers