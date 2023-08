Da Milano - Zanoli, il Genoa continua a spingere per il prestito: la posizione del Napoli

Il Genoa sta ancora spingendo per ingaggiare Alessandro Zanoli in prestito dai Napoli. Il club azzurro non hanno ancora deciso il futuro del terzino destro. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Da ricordare che il classe 2000 è tenuto in alta considerazione dal tecnico azzurro Rudi Garcia ed è dunque probabile la sua permanenza con i campioni d'Italia.

#Genoa are still pushing to sign Alessandro #Zanoli on loan from #Napoli, which have not decided his future yet. #transfers