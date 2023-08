Da Milano - Zanoli-Sporting, il Napoli ha rifiutato l'offerta: ecco quanto chiede

Le riflessioni proseguono, ma per il vice-Di Lorenzo il Napoli chiede una cifra di tutto rispetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'offerta dello Sporting Lisbona per Alessandro Zanoli di 9mln di euro è stata bocciata dal Napoli. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il club partenopeo ha chiesto 15mln di euro ed una percentuale sulla rivendita per dare l'ok alla cessione. Le riflessioni proseguono, ma per il vice-Di Lorenzo il Napoli chiede una cifra di tutto rispetto.