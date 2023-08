Da Milano - Zanoli-Sporting, rifiutati 9mln dal Napoli: la possibile cifra per far cedere ADL

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C’è stata un’offerta da 9 milioni di euro dello Sporting per Alessandro Zanoli, ma non bastano. Se il club portoghese dovesse arrivare a 15mln, sarebbero soldi importanti e una plus valenza clamorosa alla quale sarebbe difficile dire di no. Per ora Garcia lo tiene volentieri, vediamo se lo Sporting rilancerà come ha fatto per Hjulmand”.