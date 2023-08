Da Milano - Zielinski-Al Ahli, i sauditi alzano l'offerta e il polacco riflette: le cifre

L'Al Ahli ha aumentato l'offerta a Piotr Zielinski, per convincere il centrocampista polacco ad entrare nel club saudita. Pronto un contratto fino al 2026 da 15 milioni di euro all'anno. Offerti al Napoli 25mln, come rivelato un mese fa. Zielinski riflette e Al Ahli è abbastanza fiducioso di riuscire a finalizzare l'affare. A riferirlo su Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

#AlAhli have increase the bid for Piotr #Zielinski to convince the polish midfielder to join Saudi’s Club. Ready a contract until 2026 (€15M/year). Offered €25M to #Napoli as reveled one month ago. Zielinski reflecting ad Al Ahli are quite confident to finalize… #transfers 🇸🇦 https://t.co/IOFUqNAW30