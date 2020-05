Da Milano - Zielinski, è fatta per il rinnovo: ingaggio raddoppiato e clausola monstre

E mentre le squadre cominciano a tornare nei centri sportivi per riprendere gli allenamenti, le società continuano i processi di mediazione e dialogo per quanto riguarda i rinnovi di contratto rimasti in sospeso. In casa Napoli sono tanti i contratti in fase di revisione, e tra questi c'è quello di Piotr Zielinski: secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, la firma del centrocampista polacco sul prolungamento di contratto con il Napoli (fino al 2025) sarebbe ormai ad un passo.



Lavoro importante del club azzurro che - si legge - raddoppierà l'ingaggio di Zieliski, attualmente a 2 mln a stagione. Per il club, invece, decisivo l'inserimento di un'importante clausola rescissoria vicina ai 100 mln di euro. L'ufficialità per quanto riguarda il rinnovo dovrebbe arrivare entro due settimane.