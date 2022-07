Da Milano - Zielinski, prima offerta ufficiale del West Ham: le cifre

Il West Ham tenta Piotr Zielinski. Le ultime sul centrocampista del Napoli le riporta su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Il West Ham ha presentato la prima offerta ufficiale (bonus da 32 milioni di euro inclusi) al Napoli per provare a ingaggiare Piotr Zielinski . Per il centrocampista polacco pronto uno stipendio di 4 milioni di euro/anno + bonus".

