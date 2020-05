Da Milano - Zielinski, tutto pronto per il rinnovo: scongiurato l'inserimento di un top club inglese

Il Napoli lavora sul campo, ma anche sul fronte rinnovi: la telenovela per il prolungamento del contratto di Piotr Zielinski è ai titoli di coda. Come riferisce il portale Calciomercato.it il Napoli ha accelerato nelle ultime settimane per scongiurare l’inserimento del Liverpool, il contratto fino al 2025 è pronto

INCONTRO E FIRMA - Il centrocampista con i bonus supererà quota 4 milioni a stagione. La bozza è stata inviata al suo agente Bolek, appena sarà possibile viaggiare s’organizzerà l’incontro per risolvere gli ultimi dettagli e arrivare alle firme.