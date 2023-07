Da Milano - Zielinski verso l'Arabia: può guadagnare quasi 40mln in 3 anni!

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024, piace alla Lazio ma potrebbe ripartire anche lui dall'Arabia Saudita

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024, piace alla Lazio ma potrebbe ripartire anche lui dall'Arabia Saudita. Come scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, un club degli emirati è pronto ad offrirgli un contratto fino al 2026 con stipendio da 12 milioni all'anno per un totale, dunque, di circa 36 milioni per tre stagioni.