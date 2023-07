Da Milano - Zielinski vicino al rinnovo: pronto contratto fino al 2027

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Il mercato del Napoli procederà veloce anche sulla questione rinnovi. Per Zielinski è pronto il contratto sino al 2027, con il centrocampista che ha fatto una scelta di cuore preferendo il Napoli alla Lazio e alle offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Rinnoverà a cifre inferiori rispetto a quelle che gli hanno offerto altri club, ma lui in azzurro sta bene”.