Da Milik al giovane Mezzoni: tutte le operazioni sul mercato a gennaio

Zero. Alla casella entrate, come Inter e sostanzialmente anche Juventus, il Napoli chiude il mercato nel segno dell’immobilismo più totale. Del resto, la rosa messa a disposizione di Gennaro Gattuso era considerata già valida e fin troppo ampia. E infatti il principale obiettivo degli azzurri è stato risolvere il caso Arek Milik: ai margini della squadra e in scadenza di contratto, il centravanti polacco era una questione aperta dalla sessione estiva. Quando tutto sembrava volgere lontano dal lieto fine, ecco un’operazione da maestri per tutte le parti coinvolte. Ora Arek l’ariete è a Marsiglia e inseguirà l’Europeo, mentre il Napoli si consola evitando la cessione a parametro zero a giugno.

Le altre cessioni. La principale riguarda un altro centravanti, anche lui fuori dalle rotazioni di Gattuso sebbene in misura minore rispetto a Milik: Fernando Llorente, passato all’Udinese a costo zero. Ha salutato il Golfo anche Kevin Malcuit, terzino trasferitosi in prestito alla Fiorentina.

Nessuna operazione in entrata

Le operazioni in uscita

Adam Ounas (A) (Crotone) PRE

Fernando Llorente (A) (Udinese) SVI

Kévin Malcuit (D) (Fiorentina) PRE

Arkadiusz Milik (A) (Olympique de Marseille) DEF

Francesco Mezzoni (C) (Pro Vercelli) PRE