Da Monza - Al Napoli piace Dany Mota: proverà a strappare opzione per la prossima estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra i tanti osservati dallo scouting del Napoli ci sarebbe anche un gioiello del Monza, Dany Mota. E’ quanto rivelano i colleghi di TuttoMonza che fanno sapere che il classe 1998, grazie ad ottime prestazioni in questo campionato, ha attirato l'attenzione dei grandi club. Il Monza non sembra affatto intenzionato a privarsi di lui. Già la scorsa sessione di mercato vennero rifiutate diverse offerte, anche dall'estero. Il Napoli, però, proverà a strappare almeno un'opzione per la prossima estate.