Da Monza - Berlusconi vuole Icardi, Petagna in stand-by: si inserisce lo Spezia

Ad approfittare dello stallo fra Monza e Petagna è lo Spezia che avanza e si inserisce nella trattativa, scrive Tuttomonza.it. In tutto ciò il presidente brianzolo Silvio Berlusconi vuole a tutti i costi Mauro Icardi, dunque la situazione potrebbe portare ad un evoluzione differente da quella che si poteva immaginare qualche settimana fa e l'argentino può davvero approdare in Brianza nel giro di una o due settimane. Per Petagna ci sono stati degli intoppi riguardanti la formula del trasferimento, mentre per Icardi si dibatteva sul costo dell'attaccante, non rivelatosi un grosso problema per i biancorossi.