Da Monza: caccia a due attaccanti, uno dei due può essere Petagna

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e direttore di Monzanews, Stefano Peduzzi, parlando di Andrea Petagna

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e direttore di Monzanews, Stefano Peduzzi, parlando di Andrea Petagna: "Sia l'agente del giocatore che l'ad Galliani hanno fatto intendere che potrebbe arrivare. Il Monza infatti non cerca soltanto un attaccante, ma due. Uno potrebbe essere un giocatore top, l'altro uno di un livello inferiore, ma Petagna non è vecchio sicuramente e si può rilanciare. Attaccante top? Io penso possa essere Icardi, ci sono stati contatti anche con la moglie per farla tornare in tv, poi ha una casa spettacolare a Milano e tanti amici. Il Psg potrebbe darlo in prestito, ma non escludiamo anche uno come Cavani perché il Monza vuole un giocatore di nome".