Da Monza: “Cragno verso l’addio, ma può partire a gennaio solo con l'ok del Cagliari”

TuttoMonza , portale di riferimento del club brianzolo, ha fatto il punto sui portieri del Monza: “In attesa dell'apertura del mercato di gennaio, in casa Monza c'è da risolvere la questione portieri. Per Michele Di Gregorio, autore di una stagione importante e titolare indiscusso di Raffaele Palladino, è pronto il rinnovo. Ritocco all'insù dell'ingaggio e prolungamento fino al 2025.

Il suo exploit in Serie A ha di fatto messo ai margini Alessio Cragno, fortemente voluto la scorsa estate dall’ex Giovanni Stroppa, ma ora in panchina e fuori anche dal giro della Nazionale. Il portiere può partire a gennaio ma solo con l’assenso del Cagliari, visto che è stato preso dai brianzoli con la formula del prestito e obbligo di riscatto in caso di salvezza”.