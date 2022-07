Da Monza - Petagna obiettivo concreto: restano da limare dei dettagli col Napoli

La prossima sarà la settimana decisiva per trovare l'accordo col Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza è alla caccia di un centravanti, Andrea Petagna è l'obiettivo concreto per l'attacco dei brianzoli. La prossima sarà la settimana decisiva per trovare l'accordo col Napoli. Al momento gli azzurri non sono convinti del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A, la società di De Laurentiis preferirebbe una cessione immediata. Resta dunque da limare qualche dettaglio in una settimana che risulterà decisiva. Oltre all'attaccante del Napoli due nomi top sul taccuino del duo Antonelli-Galliani: Andrea Belotti, cercato con insistenza da Fenerbahce e Galatasaray, e il sogno Mauro Icardi, con l'ingaggio da 12mln a renderlo al limite dell'impossibile. A riportarlo è Tuttomonza.