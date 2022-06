Da Monza - Piacciono Petagna e Ounas, ma il centravanti aspetta un club più ambizioso

"Ounas piace molto a Stroppa, l’ha già avuto al Crotone, il Monza lo vorrebbe vedremo come andrà a finire".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Peduzzi, direttore di Monza News: ”Petagna piace al Monza, ma ci risulta che lui aspetta una società più ambiziosa e che faccia le coppe europee. Al Monza piace anche Pinamonti, ma anche in questo caso l’attaccante aspetta qualche altro club. Ounas piace molto a Stroppa, l’ha già avuto al Crotone, il Monza lo vorrebbe vedremo come andrà a finire. Galliani per il centrocampo vorrebbe Bonaventura e sogna Pessina al quale vorrebbe consegnare la fascia di capitano, essendo un monzese che ha fatto tutta la trafila in Brianza”.