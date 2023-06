Da Parigi - Il PSG sborsa una cospicua buonuscita per liberarsi di Galtier: i dettagli

Il PSG ha deciso ormai da tempo di cambiare allenatore, mandando via Christophe Galtier nonostante un contratto ancora valido

Il PSG ha deciso ormai da tempo di cambiare allenatore, mandando via Christophe Galtier nonostante un contratto ancora valido. Per liberarsene, secondo Le Parisien, il Paris è pronto a staccare un assegno dell'importo di 6 milioni di euro. Una buonuscita più bassa di quello che sarebbe il suo ingaggio ma che - si legge - gli permetterà di allenare subito un'altra squadra. L'ex Lille, aggiungiamo noi, è uno dei tecnici presenti nella lunga lista di Aurelio De Laurentiis per il post-Spalletti.