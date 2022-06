Da Parma - Pecchia potrebbe ritrovare Gaetano: se lascia il Napoli, i Ducali ci provano

Il Parma di Kyle Krause, oltre a Luca Zanimacchia, vorrebbe regalare al nuovo mister un altro degli artefici dell'impresa promozione firmata dalla Cremonese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma di Kyle Krause, oltre a Luca Zanimacchia, vorrebbe regalare al nuovo mister gialloblù Fabio Pecchia un altro degli artefici dell'impresa promozione firmata dalla Cremonese. Come riferisce Parmalive, si tratta di Gianluca Gaetano, ragazzo nel giro dell'Under 21 azzurra che, almeno inizialmente, sarà testato in ritiro dal tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, qualora il club di Aurelio De Laurentiis dovesse decidere di privarsi del talento classe 2000 con la formula del prestito, ecco che anche il Parma ci proverebbe per lui. Attenzione però, perché il 22enne di Cimitile interesserebbe anche ad altri club importanti come Torino, Sassuolo e Genoa.