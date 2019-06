Da Parma - Sepe verso il riscatto, Parma al lavoro per trattenerlo

"Parma al lavoro per tenere Sepe, vicino Karamoh". Focus mercato sull'edizione odierna de La Gazzetta di Parma, che si sofferma sulle ultime trattative del direttore sportivo Faggiano. In primis c'è da riscattare il portiere napoletano (4 milioni circa), per mettere al sicuro i pali. Poi c'è da potenziare l'attacco e il francese è uno dei nomi più accreditati.