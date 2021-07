Da Parma - Tutino piace, ma trattativa ancora in fase embrionale: partirà per Dimaro

Gennaro Tutino sembra essere ad un passo dal Parma, ma secondo Parmalive, l'attaccante del Napoli non è così vicino al club crociato. Tutino piace molto al Parma, ma al momento la trattativa è ancora in fase embrionale e per nulla conclusa. Non si è ancora dialogato tra le parti per parlare di cifre, né con il calciatore e il suo agente, Mario Giuffredi, né con col Napoli.

L'attaccante è stato avvistato ieri a Parma, ospite di un noto negozio di abbigliamento: solo una casualità, con Tutino che domani sarà a Napoli, per effettuare le visite mediche con il club campano. Dopo l'ottima stagione a Salerno, l'attaccante si unirà al gruppo dell'allenatore Luciano Spalletti, e giovedì partirà per il ritiro degli azzurri di Dimaro. Nel frattempo le parti potrebbero incontrarsi per discutere e capire i margini di trattativa.