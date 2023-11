Da Pattenhardt a Rose: chi sono gli svincolati nel mirino del Napoli

Nel ristretto elenco di giocatori liberi, senza squadra, che il Napoli sta valutando dopo l'infortunio di Mario Rui, c’è Marvin Pattenhardt

TuttoNapoli.net

Nel ristretto elenco di giocatori liberi, senza squadra, che il Napoli sta valutando dopo l'infortunio di Mario Rui, c’è Marvin Pattenhardt, tedesco, anni 31, ex Hertha Berlino, sette presenze in nazionale, 31 gare lo scorso anno concluso con la retrocessione. È tedesco anche Nico Schulz, 30 anni, 12 presenze in nazionale, le ultime stagioni vissute al Borussia Dortmund ma dove ha giocato poco, soprattutto negli ultimi mesi.

In lista anche Danny Rose, inglese di origini giamaicane, 29 presenze in nazionale, 33 anni, una vita al Tottenham ma anche più di un anno fermo: ultima esperienza nel 2022 al Watford con appena nove partite all’attivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.