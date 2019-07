Da Rog a Verdi, tante trattative da sbloccare prima di nuovi rinforzi

Il mercato del Napoli vive una fase di stallo, almeno apparentemente, con tante trattative in entrata ed in uscita molto ben avviate ma che vanno definite. In tanti hanno la valigia pronta, molti di questi presenti anche in ritiro, ma il Napoli non intende mollare sulla valutazione dei cartellini. E' il caso di Verdi, da tempo nel mirino del Torino, ma anche di Inglese, Rog, Hysaj, Mario Rui, Ounas, rallentando così anche gli eventuali arrivi dei tasselli per mediana, terzino sinistro e attaccante. Definito l'arrivo di Manolas, il club da tempo ha in pugno James Rodriguez, ma senza formalizzare l'affare col Real Madrid - balla ancora la formula dell'operazione - il rischio di inserimenti di altri club è sempre dietro l'angolo.