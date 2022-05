Da Roma - Accostato al Napoli, l'Inter fa sul serio per Mkhitaryan: le ultime

Il Messaggero approfondisce la situazione riguardante Henrik Mkhitaryan. L'armeno è in scadenza di contratto a giugno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Messaggero approfondisce la situazione riguardante Henrik Mkhitaryan. L'armeno è in scadenza di contratto a giugno e la Roma stava trattando il rinnovo con Mino Raiola prima della prematura scomparsa dell'agente. Il centrocampista chiede quanto ha percepito in questa stagione, ovvero 4 milioni di euro più 2 alla firma, ma Pinto vuole spalmare la richiesta su un biennale, abbassando leggermente le cifre. Empasse nel quale si è fiondata l'Inter, che non vuole farsi sfuggire l'occasione. Marotta ha preso contatti con Enzo Raiola, visto che i nerazzurri possono accontentare le sue richieste. Ora tocca ai giallorossi rispondere.