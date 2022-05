Da Roma - Accostato al Napoli, Veretout verso la cessione: si muove un club francese

Può essere ancora il Marsiglia a tornare utile alla Roma per quanto riguarda il mercato in uscita

Può essere ancora il Marsiglia a tornare utile alla Roma per quanto riguarda il mercato in uscita: dopo gli affari Pau Lopez e Cengiz Under, il terzo nome in breve tempo a seguire l'asse potrebbe essere Jordan Veretout, su cui c'è anche l'interesse del Newcastle ma che a parità di condizioni preferirebbe tornare in patria. A Trigoria, per la cessione dell'ex Fiorentina, vorrebbero ricavare circa 15 milioni di euro. Lo scrive il Corriere della Sera. Il centrocampista piace anche al Napoli.