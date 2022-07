Da Roma: "Acerbi spera nell'Inter, c'è ancora il Napoli su di lui"

La Lazio vuole confezionare altri colpi sul mercato, ma prima deve cedere qualcuno

La Lazio vuole confezionare altri colpi sul mercato, ma prima deve cedere qualcuno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti hanno già raggiunto l'accordo con Vecino per un triennale da 2 milioni a stagione, ma c'è bisogno che gli faccia posto uno fra Akpa Akpro e Kiyine. Stesso discorso per Ilic, che aspetta l'uscita di Luis Alberto, per cui il Siviglia dovrà formulare un'offerta da almeno 22 milioni più bonus per chiudere l'affare. Capitolo terzino sinistro: è stato fatto un sondaggio per Valeri della Cremonese, ma Sarri vuole solo Emerson Palmieri. Il Chelsea ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni di euro, ma Lotito vuole prima piazzare Hysaj altrove. Partirà pure Acerbi, che spera nell'Inter, ma che ha dietro anche Napoli, Juventus e Monza, che lo accoglierebbe subito a braccia aperte. Attesa per Provedel per cui lo Spezia potrà mollare a 4,5 milioni, mentre restano sullo sfondo le alternative Terracciano e Silvestri.