Da Roma - Al momento zero offerte per Veretout, ma piace a Giuntoli e gradisce Napoli

"Fino a gennaio Veretout è stato il perno del centrocampo della Roma, poi il calciatore ha avuto un momento di appannamento fisico".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di ’Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta la giornalista della Gazzetta dello Sport vicina alla Roma Chiara Zucchelli: “Se dovessi scommettere un euro sulla futura destinazione di Veretout avrei scommesso 80 centesimi sul Napoli e 20 sul Milan. Perché al Milan c’è Pioli, che è un suo grande suo estimatore e gli ha dato lustro quando era alla Fiorentina, e al Napoli sia per il discorso che piace a Giuntoli e sia perché aveva un procuratore napoletano. Il fatto che lui ha cambiato procura, è ora seguito da un’agenzia francese, mi ha fatto pensare che aveva la priorità di tornare in Francia. In questo momento non ci sono però offerte per lui, ma il Napoli qualcosa sta cambiando a centrocampo e la piazza è gradita. Fino a gennaio Veretout è stato il perno del centrocampo della Roma, poi il calciatore ha avuto un momento di appannamento fisico. Ha un po’ faticato e non ha avuto la capicità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, con Mourinho, se non hai quella capacità, è difficile che poi torni a giocare”.