Da Roma - Bagarre Icardi: prima offerta giallorossa, Dzeko possibile contropartita

MULTIMEDIA TABELLA - QUANTO COSTANO LE MAGLIE DA CALCIO? SERIE A LA PIÙ CARA IN EUROPA, NAPOLI IN MEDIA CON LE BIG Quanto costano le maglie dei calciatori di Serie A e non solo? Il portale calcio&finanza ha pubblicato un'analisi Quanto costano le maglie dei calciatori di Serie A e non solo? Il portale calcio&finanza ha pubblicato un'analisi