Da Roma - Battuta la concorrenza anche del Napoli: la Lazio ha in pugno Berardi

"Accordo chiuso con Domenico Berardi e intesa a un passo persino col Sassuolo". Inizia così l'approfondimento sul mercato della Lazio dell'edizione odierna de Il Messaggero, secondo la quale il summit di ieri fra Sarri e la dirigenza biancoceleste avrebbe già portato una prima svolta: l'accelerata per acquistare Berardi in cambio di circa 20 milioni di euro e la possibile contropartita Matteo Cancellieri (che piace anche a Salernitana e Torino), con un accordo ormai in dirittura d'arrivo.

Per l'esterno offensivo è già pronto invece un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Battuta la concorrenza di Roma, Milan e Napoli.