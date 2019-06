Da Roma - C'è il 'sì' di Manolas: i dettagli dell'accordo. E il Napoli prova a inserire Verdi

Con Raiola, il ds della Juventus Paratici sta discutendo - tra le altre cose - anche del rinnovo di Kean e della situazione di Manolas. Il difensore della Roma - sottolinea Il Messaggero - ha detto sì all'offerta del Napoli per un contratto di quattro anni da circa 4 milioni di euro a stagione, ma un rilancio della Juventus cambierebbe inevitabilmente gli scenari: il greco, tra l'altro, piace a Sarri dai tempi di Napoli.



Il possibile incastro - Intanto la società di De Laurentiis studia l'incastro, con l'inserimento di alcuni giocatori, per convincere i giallorossi a trattare la clausola di Manolas da 36 milioni di euro. Come parziale contropartita è stato offerto pure Simone Verdi, reduce da una stagione deludente e alla ricerca di una squadra allenata da un tecnico capace di stimolarlo e valorizzarlo. Ma la società di Pallotta al momento preferisce incassare l'intera clausola.