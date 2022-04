Da Roma - Cena di mercato tra ADL e Lotito: possibile intreccio Luis Alberto-Petagna e non solo

Aurelio De Laurentiis a cena con Claudio Lotito in quel di Napoli. A base di politica sportiva, ma pure di mercato.

Aurelio De Laurentiis a cena con Claudio Lotito in quel di Napoli. A base di politica sportiva, ma pure di mercato. Il presidente del Napoli e quello della Lazio sono stati avvistati allo stesso tavolo e le discussioni hanno toccato diversi nomi, stando a quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it:

"La Lazio è interessata a Dries Mertens, non è un mistero. Il belga è in scadenza con i partenopei, Lotito voleva capire se da parte di ADL ci fosse o meno l'intenzione di proporre il rinnovo al Ciro di Spalletti. Altro nome sul taccuino quello di Andrea Petagna che in estate potrebbe lasciare Napoli. Petagna non ha esattamente le caratteristiche ricercate da Sarri, ma può essere un profilo conveniente nel rapporto qualità-prezzo, inoltre conosce molto bene il campionato e il tecnico laziale ha chiesto il più possibile giocatori rodati, pronti per essere gettati nella mischia. L'ex Spal potrebbe essere coinvolto in un discorso più ampio: il Napoli, dal canto suo, non ha mai dimenticato Luis Alberto, un vecchio amore che non è mai stato possibile avvicinare. Gli Azzurri sono delusi da rendimento di Zielinski che in estate può finire sul mercato, serve un 10 per il 4-2-3-1 di Spalletti e il Mago può essere profilo perfetto in questo senso. De Laurentiis però non vuole spingersi oltre i 20 milioni di euro, per questo Petagna potrebbe rappresentare una carta utile per i partenopei".