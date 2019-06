Da Roma chiariscono: Manolas-Napoli, l'ufficialità dopo il 1° luglio non crea problemi

"Chiarimento per tutti: se Manolas-Napoli dovesse essere ufficiale tra 5 giorni non cambierà nulla per la Roma. Già in passato cessioni effettuati i primi di luglio sono state inserite nei bilanci precedenti chiusi al 30 giugno. Vedi casi Rudiger (addirittura 9 luglio) e Holebas". Lo scrive su Twitter il giornalista del "Tempo" Filippo Biafora. Stando alle ultime indiscrezioni la Roma starebbe spingendo affinchè il Napoli e Manolas trovino un accordo in serata per iscrivere al più presto la cessione a bilancio, ma per il quotidiano romano anche se l'accordo non dovesse essere raggiunto in serata per i conti del club giallorosso non sarebbe un problema. Nessuna corsa contro il tempo, quindi.

