Da Roma - Chiesto sconto da 5mln al Napoli per Milik: svelato il motivo

La Roma avrebbe chiesto uno sconto importante al Napoli nell'ambito dell'affare che dovrebbe portare Akradusz Milik in giallorosso. Anche secondo il Tempo la trattativa si è complicata: "Visti i ritardi nel liberare il giocatore, stanotte la Roma ha chiesto al Napoli 5 milioni di euro di sconto per Milik. Mossa strategica o grane in vista? Ps. Visite mediche superate perfettamente dal giocatore", scrive su Twitter il giornalista del quotidiano romano Alessandro Austini.