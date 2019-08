Da Roma: "Corsa a tre per Llorente, crescono le chance di Napoli e Fiorentina"

Per Fernando Llorente aumenta l'offerta in Italia. la Lazio lo ha individuato come vice-Immobile ma più di 2/2,5 milioni a stagione non può garantire a livello di ingaggio. Secondo Il Messaggero sono dunque in crescita le chances per Napoli e Fiorentina, anch'esse alla ricerca di centravanti per rimpolpare il proprio reparto avanzato.