Da Roma: Dzeko può anche restare e così Icardi può avvicinarsi al Napoli

La trattativa con l'Inter non si sblocca e a Trigoria valutano l’ipotesi di trattenere Edin Dzeko, come riporta il Corriere dello Sport quest'oggi. Fienga e Petrachi, persuasi da Paulo Fonseca e dall’atteggiamento di Dzeko, entusiasta in questo primo scorcio di campionato, hanno avuto l'ok a non farsi prendere per il collo da Pallotta e potrebbero anche rinunciare alla succulenta plusvalenza che l'addio del bosniaco garantirebbe. Per lo scambio con Icardi si aspetta un passo in avanti dall'Inter e se non emergeranno strade alternative che meritino di essere percorse, sarà quasi impossibile per la Roma trovare in pochi giorni un centravanti altrettanto forte e altrettanto funzionale. Di sicuro Dzeko si aspetta che la situazione si sblocchi entro l’inizio del campionato: dopo l'esordio, non ci sarà più spazio per un addio. E ne vale anche del futuro di Icardi, col Napoli che aspetta....