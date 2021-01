Da Roma: fallito tentativo in extremis per Milik dopo la rottura totale con Dzeko

Dzeko-Fonseca, la storia è finita dopo lo scontro verbale tra l’allenatore e il centravanti dopo il triplice fischio del match di Coppa Italia, scrive il quotidiano Il Tempo raccontando che i due hanno continuato poi a litigare ad alta voce per alcuni minuti fino all’intervento di Pellegrini e Mancini, L'attaccante non è stato inserito nella lista dei convocati, come Fazio e Jesus, e dietro c’è la presa di posizione dell’allenatore. Ora Dzeko è sul mercato e si cerca una squadra con il mandato affidato ad un intermediario di fiducia della società capitolina. La Roma ha cercato in extremis di tornare su Milik - si legge - ma ormai era tardi ed ora è già partita la processione di agenti e procuratori che offrono i loro assistiti per l’attacco.